باعتراف أحد الإرهابيين.. حزب الشعوب  الديمقراطي هو من درّب "بي كي كي"

اعترف إرهابي قُبض عليه في عمليات مكافحة الإرهاب في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، بأنه تلقى تدريبات في مقر حزب الشعوب الديمقراطي "HDP" قبل أن يتوجه للانضمام إلى تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وقال الإرهابي المعروف باسم "عثمان أكغوندوز" في شهادته، وفقاً لإذاعة "CNN Turk": تلقينا تدريباً من تنظيم "بي كي كي" في مقر منطقة حزب الشعوب الديمقراطي كي نتمكن من الانضمام إليهم.

وكان الإرهابي أحد 26 مشتبهاً بهم اعتقلوا في عمليات في ولايتي ديار بكر وشانلي أورفا، وفيما بعد أمرت المحكمة بتوقيف 23 من المشتبه بهم، بمن فيهم الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي في منطقة سروج، يشار غوندوز ألب.

وأشار أكغوندوز إلى أن "الشباب من جميع أنحاء تركيا أقاموا في مقر حزب الشعوب الديمقراطي خلال أعمال الشغب في كوباني (عين العرب) شمالي سوريا".

وقال: "بقيت أنا وعشرة أصدقاء في المقر الرئيسي لحزب الشعوب الديمقراطي في منطقة سروج لمدة يومين خلال أعمال الشغب".

ورداً على سؤال للشرطة حول من حفزهم ودربهم للذهاب إلى جبل قنديل للانضمام إلى تنظيم "بي كي كي" الإراهابي قال: "تلقينا تدريبات ثم ذهبنا للانضمام إلى الإرهابيين"، كما حدد الإرهابيون المحتجزون غوندوز ألب الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي في منطقة سروج وروجدا بينيجي رئيس بلدية منطقة سروج كمدربين.

كذلك اعترف إرهابيون آخرون من "بي كي كي" بتورط حزب الشعوب الديمقراطي أثناء أعمال الشغب في كوباني (عين العرب) والتي اندلعت من 6 إلى 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث قُتل 31 شخصاً وأصيب حوالي 350 آخرين في اشتباكات بين الجماعات الكردية الموالية لتنظيم "بي كي كي" والقوات الأمنية، وخاصة في جنوب شرقي تركيا.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لانتقادات بسبب تحويل أموال دافعي الضرائب وأمواله إلى تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، كما أُدين رؤساء بلديات حزب الشعوب الديمقراطي والمسؤولون المحليون بإساءة استخدام الأموال لدعم التنظيم وتوفير الوظائف للمتعاطفين مع الجماعة الإرهابية.

ونظم أهالي الإرهابيين الذين انضموا إلى "بي كي كي" احتجاجات في مختلف الولايات في جميع أنحاء تركيا، وبدأت الاحتجاجات عندما اعتصمت الأم هاجر أكار على عتبة مكتب حزب الشعوب الديمقراطي في ديار بكر ذات ليلة، مطالبة بلم شملها مع ابنها، وعاد محمد نجل أكار إلى منزله في 24 أغسطس/ آب 2019، ما أعطى الأمل للعائلات الأخرى.