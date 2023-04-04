وزير الدفاع اليوناني: بذلنا ما بوسعنا لتضميد جراح تركيا من الزلزال

قال وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس، إن بلاده بذلت ما بوسعها من أجل تضميد جراح جارتها تركيا، بعد الزلزال الذي ضربها.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لباناجيوتوبولوس برفقة نظيره التركي خلوصي أقار، أدلى بها، الثلاثاء، في مركز إدارة الكوارث والطوارئ بولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأشار باناجيوتوبولوس إلى أنّ "الكوارث الطبيعية كالزلازل تلعب دورا محفزا لتقليل التوترات السياسية بين البلدان".

وأوضح أنّ العالم يشهد مؤخرا تحديات في تحقيق الأمن إضافة إلى التغير المناخي قائلاً :" علينا نحن الدول أن نبحث عن كيفية مجابهة هذه التحديات".

وأشار إلى أنّ بلاده سارعت لمساندة تركيا في الدقائق الأولى التي تلت الزلزال، وأنه لبى دعوة نظيره التركي للزيارة في إطار "روح التضامن" بين البلدين.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن آلاف القتلى ودمار كبير.