الرئيس أردوغان: لا يمكن لتركيا أن تبقى صامتة حيال التطاول على المسجد الأقصى

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا يمكن أن تبقى صامتة حيال هذه الاعتداءات والتطاول على المسجد الأقصى ودوس حرمة الحرم الشريف خط أحمر بالنسبة إليهم.

جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، عقب مأدبة إفطار مع متقاعدين أتراك، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وطالب الرئيس التركي بوقف الهجمات "الدنيئة" التي تقوم بها القوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، و"في أسرع وقت".

وأعرب عن إدانته "الأعمال الدنيئة ضد القبلة الأولى للمسلمين"، داعياً إلى وقف الهجمات "في أسرع وقت".

وأضاف أنه "من الواضح أن موجة العنف التي تشنها الحكومة الإسرائيلية رغم كل التحذيرات وراءها مأزق الداخل"، مبيناً أن "هذه تسمى سياسة ظالمة".

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