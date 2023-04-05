تشاوش أوغلو: على إسرائيل الوفاء بوعدها عدم التصعيد

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على ضرورة وفاء السلطات الإسرائيلية بوعدها لبلاده بعدم تصعيد التوتر في رمضان، وجدد إدانته اعتداءاتها على المسجد الأقصى.

جاء ذلك في تصريح الأربعاء خلال مأدبة إفطار اقامته بلدية ألتون داغ في العاصمة أنقرة.

وأضاف تشاوش أوغلو: "ينبغي على إسرائيل وقف هذه الاعتداءات".

وأردف الوزير التركي :" لقد تعهد الإسرائيليون لنا على مستوى وزير الخارجية والرئيس شخصياً، بعدم زيادة التوتر خاصة خلال شهر رمضان، وعليهم الوفاء بوعودهم".

وتابع: "القدس والمسجد الأقصى هي أماكننا المقدسة، لذلك فإن الحوار مع إسرائيل لا يعني فقدان هذا التعامل الحساس، على العكس من ذلك، فإن حساسيتنا تزداد أكثر".

وفجر الأربعاء، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مئات الفلسطينيين من المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، بعد اقتحامه والاعتداء على عدد كبير منهم بالضرب.

وتصاعد التوتر في مدينة القدس الشرقية وضواحيها، منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأخيرة برئاسة بنيامين نتنياهو أواخر العام الماضي، والتي يصفها إعلام عبري بأنها "الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل".