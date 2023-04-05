تشاوش أوغلو: وزير الخارجية المصري يزور تركيا خلال رمضان

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن نظيره المصري سامح شكري سيزور تركيا "خلال شهر رمضان"، وسط خطوات ثنائية لتطبيع العلاقات بعد فتور سابق.

وقال تشاوش أوغلو، على هامش اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي في بروكسل الأربعاء "لقد وجهت إليه دعوة لزيارة تركيا. اتفقنا على الاجتماع خلال رمضان (...). سنكون سعداء باستقبال السيد شكري من جديد في بلادنا".

وأشار الوزير إلى أن موعد الزيارة لم يتأكد بعد و"يعمل زملاؤنا على التحضير لها".

ومن المتوقع أن ينتهي شهر رمضان في 21 نيسان/أبريل.

وسبق لوزير الخارجية المصري أن زار تركيا في نهاية شباط/فبراير، بعد الزلزال المدمر الذي أودى بأكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.

ومن ميناء مرسين جنوب تركيا، حيث رست سفينة مساعدات مصرية لتركيا، قال تشاوش أوغلو في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري "نفتح صفحات جديدة في علاقاتنا مع مصر".

والعلاقات بين مصر وتركيا لم تتحسن إلا مؤخرا، علما بأنها توتّرت بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة في العام 2013 بعد إطاحته الرئيس محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا.