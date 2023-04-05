تعاون قطري تركي لإنشاء مدينة متكاملة بالشمال السوري

أعلن صندوق قطر للتنمية (حكومي)، الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، لدعم مشروع إنشاء مدينة متكاملة في شمالي سوريا.

ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء مدينة ذات خدمات متكاملة في الشمال السوري لفائدة 70 ألف شخص، إلى جانب توفير سبل العيش الكريم للنازحين واللاجئين السوريين ودعم صمودهم، بحسب وكالة الانباء القطرية.

وذكرت الوكالة، أن "تعاون الصندوق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية يعد جزءا من جهود الصندوق لدعم الشعب السوري الشقيق".

وأضافت: "منذ بداية الأزمة السورية حرصت دولة قطر على الاستجابة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري، انطلاقا من إيمانها الثابت بحقهم في العيش الكريم".

وشملت هذه المساعدات الضرورية لتحسين سبل العيش، عددا من المشاريع التي غطت عدة قطاعات أساسية كالصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى المساعدات الإغاثية والشتوية، وفق المصدر نفسه.

وفي عام 2011، اندلعت في سوريا حرب بدأت إثر تعامل نظام الأسد بقوة مع مظاهرات شعبية سلمية خرجت ضده في 15 مارس/ آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح داخليا، لا سيما إلى الشمال السوري، أو اللجوء إلى الدول المجاورة.