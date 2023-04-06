أردوغان: تركيا أصبحت لاعباً أساسياً في المحافل الدولية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا أصبحت لاعباً أساسياً في المحافل الدولية، وأن كلمتها باتت مسموعة وتأثيرها واضح للعيان.

جاء ذلك في مقابلة أجراها مع مجلة "كريتيك" التركية، نُشرت في في عددها الصادر الخميس.

وأوضح أردوغان أن حكوماته على مدى السنوات العشرين الماضية عززت مكانة تركيا الدولية واعتمدت نهجًا متعدد الأبعاد في السياسة الخارجية.

وأضاف أن تركيا ساهمت وما زالت تساهم في إحلال الأمن والاستقرار على المستويين الاقليمي والدولي من خلال اتباع سياسة إنسانية.

وأشار الرئيس التركي إلى الدور الفاعل الذي تلعبه تركيا في الحرب الروسية الأوكرانية، مبيناً أن الخطوات التي أقدمت عليها أنقرة كوسيط بين الطرفين ساهمت في تجنيب العالم كثير من الأزمات.

وتطرق أردوغان إلى عمليات التطبيع التي تقوم بها تركيا مع دول المنطقة قائلاً: "علينا تعزيز خطوات التطبيع التي نقوم بها في منطقتنا".

وذكر أن بلاده أعدت العديد من الخطط لإصلاح النظام العالمي القائم، وأن أنقرة ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة لتفعيل هذه الخطط.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا تدعم وبقوة كافة المبادرات والخطوات الرامية لإحلال الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأردف: "هناك حالة من عدم اليقين في السياسة الدولية، وقد زاد وباء كورونا هذه الحالة وبعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، ونعتقد أن التوتر بين الصين والولايات المتحدة لا يفيد أحداً، وأيضا حرب باردة جديدة لا تفيد أحداً".

ودعا أردوغان المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل جماعي في مواجهة تحديات عديدة مثل تغير المناخ والإرهاب.

وعن تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية، قال: "كل من إيران والمملكة العربية السعودية من بين الدول التي نعتبرها صديقة. نعتقد أن تطبيع العلاقات بين البلدين من خلال عملية التفاوض هذه سيسهم بشكل إيجابي في عملية التطبيع الجارية في الشرق الأوسط".

وتطرق إلى الوضع القائم في سوريا قائلاً: "سنواصل الكفاح في سوريا إلى حين القضاء على الإرهاب هناك، وبنفس الوقت لن نوقف مساعينا في البحث عن حلول".

وتابع بهذا الخصوص: "علينا أن نتناول الحل والسياسي ومكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين سوية، وخلال المرحلة المقبلة سنقدم على خطوات مهمة في هذا الصدد".