تشاوش أوغلو: ندين الهجوم الإسرائيلي والقدس خط أحمر

أدان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الهجوم الإسرائيلي الذي انتهك حرمة المسجد الأقصى في شهر رمضان والوضع التاريخي له.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك الجمعة، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة أنقرة.

وقال تشاوش أوغلو: "أدين الهجوم الإسرائيلي الذي ينتهك حرمة المسجد الأقصى في شهر رمضان والوضع التاريخي له"

وأضاف: "لا يمكن قبول المعاملة غير الإنسانية للشرطة الإسرائيلية تجاه المعكتفين في المسجد الأقصى".

ودعا وزير الخارجية التركي إسرائيل لوقف دائم لهجماتها على المسجد الأقصى وغاراتها الجوية.

وقال تشاوش أوغلو: "قضايا فلسطين والمسجد الأقصى والقدس خط أحمر بالنسبة لنا ولا نقدم فيها تنازلات أبدا".

وعن الاجتماع الرباعي في موسكو بين نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري قال تشاووش أوغلو: "يتعين استمرار الحوار ومن المفيد تكثيف المشاورات بنفس الشكل".