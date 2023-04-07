وزير الثقافة والسياحة التركي يزور شمال مقدونيا لبحث التعاون الثقافي

التقى وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي مع وزيرة الثقافة في شمال مقدونيا بيسيرا كوستادينوفسكا ستويشيفسكا، وبحث معها التعاون الثقافي الثنائي.

وذكرت وزارة الثقافة المقدونية في بيان الجمعة، أن الوزيرين التقيا في العاصمة سكوبيه وأن اللقاء ركز على توقيع اتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن العلاقات الثنائية بين شمال مقدونيا وتركيا تميزها روح الصداقة والشراكة التقليدية.

وقال إن "الاتفاقية التي وقعناها اليوم ستعمل بالطبع على تعميق الروابط الثقافية الجيدة القائمة بين مؤسسات البلدين، وتعزز علاقات الشراكة بين مؤسسات الدولة وعلاقات الأخيرة مع المنظمات الدولية".

وعبر الجانبان عن ارتياحهما للتعاون القائم حتى اليوم وأكدا استعدادهما لمواصلة تحقيق العديد من المبادرات وتنفيذ المشاريع الجديدة التي من شأنها تكثيف التعاون في المجال الثقافي.