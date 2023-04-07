وكالة التعاون والتنسيق التركية تدعم النساء في جنوب السودان

أعلنت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" أنها أطلقت مشروعاً صديقاً للبيئة يسمى "نظام إنتاج الفحم العضوي" لدعم النساء المحرومات جنوب السودان. ويهدف المشروع إلى مساعدة النساء اللاتي يضطررن إلى المشي لأميال لجمع الحطب للاستخدام المنزلي.

وكجزء من المشروع، بدأت عملية تدريب تسمى "تدريب النساء المحرومات على إنتاج قوالب الفحم من النفايات العضوية" في إحدى مناطق جوبا عاصمة البلاد.

ويهدف المشروع إلى تعليم النساء كيفية استخدام النفايات العضوية مثل البذور وقشور الفاكهة لتصنيع قوالب الفحم من خلال تجفيفها في الشمس وطحنها وخلطها ودمجها. وسيتم بيع القوالب الفائضة في الأسواق للحفاظ على سبل عيش النساء. وكجزء من جهود المنظمة التركية، تم تزويد النساء بـ 220 عازلاً للتدفئة وأفراناً وطاحونات وخلاطات وآلات ضغط القوالب.

وأثناء افتتاح المشروع، أعربت مارتن ماسونغولي مديرة برنامج جمعية "العناية بالمرأة"، وهي منظمة تدعم النساء والفتيات في البلاد، عن حزنها على الزلازل الأخيرة في تركيا.

وأشادت بجهود تركيا الكبيرة لتمكين المرأة في جنوب السودان.

يذكر أن النساء والأطفال في جنوب السودان عموماً يتعين عليهم المشي لمسافات طويلة عند الفجر للعثور على الحطب، مما يتسبب في مشاكل أمنية وانخفاض في مناطق الغابات. وإلى جانب ذلك، يزداد خطر الإصابة بأمراض الرئة لدى النساء والأطفال الذين يتعرضون لدخان الخشب والفحم التقليدي لفترات طويلة من الزمن.

ويسعى مشروع "تيكا" إلى تقديم المساعدة المالية للنساء وأيضاً إلى تحسين صحتهن من خلال توفير مواقد عازلة للحرارة تسمح بظروف طهي صحية.