يونيسف تدعو المجتمع الدولي لزيادة مساعداته لتركيا

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الخميس، المجتمع الدولي لزيادة مساعداته لتركيا عقب الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في فبراير/شباط الماضي.

وأكدت ممثلة يونيسف في تركيا، ريجينا دي دومينيكيس، في تصريح صحفي على ضرورة زيادة المساعدات الدولية حتى لا يتأثر الأطفال وعائلاتهم على المدى الطويل من آثار الزلزال.

وأوضحت أن مكتب يونيسف في تركيا وجه نداء للحصول على مساعدات إضافية بقيمة 138 مليون دولار.

وشددت على ضرورة منح الأطفال الأولوية في مناطق الزلزال وإعادة بناء حياتهم كما كانت قبل الكارثة.

وبحسب يونيسف، فإن قرابة 4 ملايين طفل ممن يلتحقون بالمدارس تضرروا من الزلزال، وأن المنظمة تقدم مساعدات مالية لإعادة بناء المدارس المهدمة ودعم الأنشطة التعليمية لوزارة التربية.