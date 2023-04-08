مباحثات تركية فلسطينية حول الانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى

شرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، صباح اليوم السبت، لنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الطرفين، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية.

وأفاد البيان، بأن المالكي أطلع تشاوش أوغلو، على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية.

وذكر أن وزير الخارجية الفلسطيني تطرق خلال الاتصال، إلى "الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة وما تتعرض له مدينة القدس المحتلة بشكل خاص".

كما استعرض المالكي "اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى".

وحذر من "خطورة هذه الاعتداءات بحق المصلين المسلمين في مكان مقدس مخصص لصلاة المسلمين".

وأعرب المالكي عن بالغ شكره للدعم التركي لفلسطين.

ونقل البيان عن وزير الخارجية التركي تأكيده على أهمية حماية قدسية المسجد الأقصى ووضعه القانوني دائما.

وشدد على استعداد تركيا لفعل ما يلزم من أجل خفض التوتر، وعلى وقوف أنقرة بجانب فلسطين دائما، حسب البيان ذاته.

وخلال اليومين الماضيين، تجددت الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى وإخراج المصلين منه عنوة، في تصعيد إسرائيلي خطير قوبل بموجة إدانات واستنكارات إقليمية ودولية واسعة.

وتصاعد التوتر في مدينة القدس الشرقية وضواحيها، منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأخيرة برئاسة بنيامين نتنياهو أواخر العام 2022، والتي يصفها إعلام عبري بأنها "الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل".