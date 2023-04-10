أقار: سفينة تي سي جي أناضول المحلية إضافة مميزة لترسانة الجيش

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن سفينة تي سي جي أناضول المحلية تستعد تعد إضافة مميزة لترسانة الجيش ومن شأنها أن تضيف إليه وللقوات البحرية مزيدا من القوة والإمكانيات.

جاء ذلك في كلمة الإثنين، في مراسم تسليم حاملة الطائرات محلية الصنع لقيادة القوات البحرية التركية بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح وزير الدفاع أن السفينة مجهزة بأنظمة تقنية عالية الدقة، وتتمتع بمواصفات وقدرات مؤهلة لتكون رائدة القوات البحرية.

وأكد أن وزارة الدفاع ستواصل العمل على مشاريع الصناعات الدفاعية بعزم وإصرار لزيادة القوة الفاعلة والرادعة للقوات المسلحة.

ولفت إلى أن تطوير صناعة الدفاع المحلية نضال وطني له أهميته الاستراتيجية في ظل التطورات في المنطقة والعالم وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر أن حاملة الطائرات التركية التي ستحمل مسيرات ومدرعات هجومية ومركبات برمائية، تظهر بوضوح المستوى الذي وصلت إليه القدرة الإنتاجية والصناعية لقطاع الصناعات الدفاعية التركية.

ويبلغ طول حاملة الطائرات "تي سي جي أناضول" 231 مترا وعرض 32 مترا والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلو غراما، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

وبحمولتها القصوى وسرعتها الاقتصادية يمكن لسفينة "TCG Anadolu" قطع مسافة 9 آلاف ميل بحري.

وبإمكان السفينة استقبال 4 مركبات إنزال ميكانيكية في آن واحد، في حوضها المغمور بالمياه، كل مركبة بإمكانها نقل دبابة واحدة.

وتستطيع حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.

وعلى مسطحها يمكن استيعاب 10 مروحيات و11 مسيرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها أن تحمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها إلى طاقم قوامه 1223 فردا.