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ترحيل 333 مهاجرا غير نظامي من ولاية أرضروم التركية

وكالة الأناضول للأنباء
أرضروم
نشر في 10.04.2023 14:05
آخر تحديث في 10.04.2023 14:33
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

قامت سلطات ولاية أرضروم، شمال شرقي تركيا، بترحيل 333 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسيتين الأفغانية والباكستانية.

وأفادت مصادر صحفية أن المهاجرين غير النظاميين المذكورين، دخلوا البلاد في فترات سابقة بطرق غير قانونية، ليتم ضبطهم وإرسالهم إلى مركز إعادة المهاجرين في الولاية.

وفي ظل تدابير أمنية وبإشراف مديرية إدارة الهجرة في أرضروم، تم ترحيل 333 مهاجراً غير نظامي، الاثنين، من نقاط مختلفة في عموم الولاية.

وتم ترحيل 227 مهاجراً من حملة الجنسية الأفغانية إلى بلادهم على متن رحلات طيران "شارتر"، فيما تم نقل 106 باكستانياً إلى إسطنبول عبر الحافلات، تمهيداً لترحيلهم جواً.

وبهذا بلغ إجمالي عدد المهاجرين غير النظاميين ممن تم ترحيلهم من أرضروم إلى بلادهم، 1497 شخصاً، منذ مطلع العام الجاري، بحسب معطيات رئاسة إدارة الهجرة التركية.

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