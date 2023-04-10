تركيا.. تدشين أول حاملة طائرات هجومية في العالم

تتأهب سفينة تي سي جي أناضولو "TCG Anadolu"، اليوم الإثنين، لدخول ترسانة الجيش التركي، كأول حاملة طائرات هجومية في العالم، بمراسم يحضرها الرئيس رجب طيب أردوغان.

و"تي سي جي أناضولو"، هي سفينة هجومية برمائية (حاملة برمائية) بدأ مشروع بنائها عام 2015 بحوض توزلا لبناء السفن في إسطنبول.

نزلت إلى المياه عام 2019، وفي يونيو/ حزيران 2022 بدأت مرحلة الاختبارات لها، ليتم تسليمها الإثنين، من قبل رئاسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إلى قيادة القوات البحرية.

وتصل نسبة المساهمة المحلية في بنائها إلى 70 بالمئة، وشاركت في إنشائها 131 جهة فرعية، إلى جانب مساهمات جامعات ومراكز أبحاث تركية.

الأولى من نوعها في العالم

تزيد سفينة "TCG Anadolu" من قوة البحرية التركية وتعزز من قوة الردع، وصممت كحاملة للمسيرات الهجومية، لتكون الأولى من هذا النوع في العالم، إضافة لنقل العتاد العسكري.

بالمقابل تعمل شركة "بايكار" لتطوير مسيرتها "بيرقدار تي بي 3 الهجومية" التي تتميز بإمكانية طي أجنحتها لتتلاءم مع البيئة العسكرية الجديدة لسفينة "TCG Anadolu".

كما أن أعمال الأبحاث جارية من أجل ملاءمة المقاتلات الهجومية التركية مثل "قزل ألما" و"حر جيت" مع حاملة الطائرات الجديدة.

وتتمتع حاملة طائرات "TCG Anadolu" بقدرات لوجستية تمكنها من نقل قوة عسكرية بتعداد كتيبة على الأقل، إلى مناطق الأزمات المحتملة في بحار إيجة والمتوسط والأسود، دون تلقي أي إسناد من القاعدة الرئيسية.

قدرات صناعية تركية

وتظهر القدرات المحلية التركية جلية في صناعة حاملة الطائرات الجديدة من حيث تزويدها بأحدث منظومات الحرب وهي: منظومات الأسلحة ونظام إدارة المعركة، ونظام الحرب الإلكترونية، ونظام البحث التعقب بالأشعة تحت الحمراء، ونظام البحث الكهروبصري.

كما أنها مزودة أيضا بنظام المجس الليزري للتحذير، ونظام الدفاع التوربيدي، والرادار، وأنظمة الاتصال، وأنظمة الملاحة، ونظم مشاركة المعلومات.

بإمكان السفينة المساهمة في القيام بعمليات الطوارئ عند حدوث الكوارث الطبيعية، فهي تحتوي على مستشفى وغرفة عمليات، تمكنها من نقل المساعدات الإنسانية.

مواصفات مميزة

يبلغ طول حاملة الطائرات "تي سي جي أناضول" 231 مترا وعرضها 32 مترا والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلو غراما، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

بحمولتها القصوى، وبسرعتها الاقتصادية يمكن لسفينة "TCG Anadolu" قطع مسافة 9 آلاف ميل بحري.

وبإمكان السفينة استقبال 4 مركبات إنزال ميكانيكية في آن واحد، في حوضها المغمور بالمياه، كل مركبة بإمكانها نقل دبابة واحدة.

وتستطيع حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.

وعلى ظهر السفينة، يمكن لـ "تي سي جي أناضول" استيعاب ربض 10 مروحيات و11 مسيرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها حمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها لعناصر يصل عددهم إلى 1223.