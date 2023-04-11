الدبيبة: ندعم تركيا في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، دعم بلاده لتركيا في إعادة إعمار المناطق المتضررة بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا مطلع فبراير/شباط الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة مع السفير التركي لدى ليبيا كنان يلماز بطرابلس حيث ناقشا عددا من الملفات ذات التعاون الثنائي بين البلدين بحسب بيان لمنصة حكوماتنا (تابعة للحكومة).

وقال البيان أن الدبيبة "استقبل سفير دولة تركيا لدى ليبيا كنان يلماز".

وأضاف أن السفير "نقل تهنئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس الوزراء والشعب الليبي بمناسبة الشهر الكريم".

وأردف البيان، أن الجانبين "ناقشا عددا من الملفات ذات التعاون الثنائي بين البلدين".

وتابع أن الدبيبة "أكد دعم بلاده لدولة تركيا في إعادة إعمار المناطق المتضررة بسبب الزلزال".

وأرسلت حكومة الوحدة الوطنية آنذاك العديد من الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية للمتضررين وارسلت كذلك طواقم إنقاذ وإسعاف وكوادر طبية مكونة من 96 شخصا وطاقم من الهلال الأحمر الليبي من 25 شخصا لإغاثة المنكوبين.

كما تعهدت حكومة الوحدة الوطنية إرسال 50 مليون دولار كمساعدات نقدية.