تركيا تنفي مزاعم انتشرت حول نشاط الصيادين الأتراك في موريتانيا

نفت السفارة التركية في موريتانيا ما انتشر من مزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بأن "صيادين أتراك أنهوا السمك في موريتانيا".

وأكدت السفارة في بيان الثلاثاء أن تلك الادعاءات "غير صحيحة ولا أساس لها ومتعمدة"، مبينة أن السفن التركية العاملة بصيد الأسماك قبالة سواحل موريتانيا تقوم بأنشطتها تماشيا مع مبادئ الصيد المستدام ووفقا للوائح المنظمات الإدارية الدولية والمحلية.

وأوضحت أن الصيادين الأتراك في موريتانيا يعملون بمعرفة السلطات، مستوفين الإجراءات الرسمية اللازمة وملتزمين "حرفيا" باللوائح الداخلية للسلطات الموريتانية، من قبيل حدود الحمولة والقيود المفروضة على مناطق حظر الصيد.

وتابعت: "يساهم الصيادون الأتراك بشكل كبير في نقل الأسماك المجمدة التي يتم صيدها في موريتانيا إلى العالم أجمع، وفي الإنتاج الصناعي والحياة الاقتصادية المحلية من خلال إمداد المصانع لا سيما الموجودة في مدينة نواذيبو بالأسماك".

وأشارت أن كفاءة الصيادين الأتراك في مهنتهم تحظى بتقدير السلطات الموريتانية، وأن أصحاب السفن المحلية خاصة في ميناء تانيت بالعاصمة نواكشوط يفضلون العمل معهم.

وذكرت أيضا أن قرابة 40 سفينة صيد تركية توفر فرص عمل للكثير من الموريتانيين، وأن القباطنة الأتراك يدربون الموريتانيين على إدارة السفن ما يسهم في تطوير قطاع صيد الأسماك في البلاد.