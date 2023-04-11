"في الوقت المناسب".. حزب العدالة والتنمية يطلق حملته الانتخابية

قبل شهر تقريبًا على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحرجة في تركيا، كشف حزب العدالة والتنمية الحاكم عن برنامجه الانتخابي، عارِضًا العمل الذي قام به لأكثر من عقدين من الزمان في الحكم.

قدّم الرئيس رجب طيب أردوغان حملة حزبه للانتخابات التي ستجري في 14 مايو في قاعة رياضية في العاصمة أنقرة، حضرها حشدٌ كبيرٌ من مؤيدي الحزب. كما انضمّ أعضاء الحزب المرشحين للانتخابات البرلمانية للجمهور للمرة الأولى في حدثٍ واحد، بعد يومين من كشف الحزب عن قائمة مرشحيه.

ووصف أردوغان الحشد الذي حضر المهرجان بأنه "مبشرٌ بقرن تركيا"، وخاطبه بقوله: "نحن هنا، بإذن الله، لنقول مرة أخرى 'كفى، الكلمة الآن للشعب'"، مشيرًا إلى شعار حملة حزب الديمقراطي الذي فاز في أول انتخابات متعددة الأحزاب في تركيا عام 1950. وأورد الرئيس شعارات سابقة لحزب العدالة والتنمية وقال إنهم سيأخذون "الخطوات الصحيحة دون توقف". وأضاف: "نحن هنا لفتح باب قرن تركيا. ليس غدًا، بل الآن".

وكشف حزب العدالة والتنمية أيضًا عن شعاراته وأدواته الانتخابية في الحدث. وسيطلب من كل مرشح استخدام شعار "قرن تركيا" إلى جانب شعار المصباح التقليدي للحزب. ويمثل "قرن تركيا" رؤية الحزب للعقود التالية من جمهورية تركيا، التي تحتفل بمئويتها هذا العام. وقد وصف أردوغان هذه الفترة الجديدة بأنها "الفترة الصاعدة" لتركيا بعد أن مرت بفترات من "التدريب والإتقان والنضال"، ملخصًا ثلاث مراحل من تاريخ الحزب السياسي كأكبر حزب في الحكم منذ عام 2002. وبالفعل، يُنسب لأردوغان رفع مكانة تركيا في المجتمع الدولي كدولة مؤثرة. وفي الوقت نفسه، قامت حكومات الحزب ومشرعوه بتنسيق وتنفيذ إصلاحات هامة للحقوق ومشاريع بنية تحتية ضخمة.

قام حزب حزب العدالة والتنمية في تركيا بتغيير شعاره الرسمي "تابع المسير دون توقف" الذي يشير إلى تحسين الخدمات العامة والاستثمارات وعلامات التحسن الأخرى في رفاهية تركيا العامة بدون انقطاع. وأصبح الشعار الجديد "تابع التقدم وفق الخطوات الصحيحة".

كما عرض شعار آخر لمصاحبة الملصقات الدعائية لأردوغان "الوقت المناسب والرجل المناسب لقرن تركيا".

وقد تركز برنامج الحزب الانتخابي على عشرين عامًا من الخدمات قدمتها حكومة حزب العدالة والتنمية للشعب، وكانت أولى الخطوات تطوير تركيا في المجالات الصناعية والتكنولوجية العالية والتعليم والسياسة الخارجية وصناعة الدفاع والطاقة والزراعة والحياة الاجتماعية والثقافية والصحة والشباب والرياضة وغيرها. كما ركز أيضًا على عواقب الزلزال الذي وقع في 6 فبراير وكيف يمكن لحكومة حزب العدالة والتنمية تحقيق المقاومة لمخاطر الكوارث وتأمين مستقبل تركيا.

وصرح أردوغان أن الانتخابات يتابعها العالم عن كثب، وأعطى مثال العالم الإسلامي الذي يصوم شهر رمضان. وأشار إلى إرسال دولة إسلامية 200 طن من التمور إلى المتضررين من الزلزال خلال شهر رمضان، وذكر المساعدات التي تلقاها المتضررون من الدول الإسلامية. وقال "نمشي بنفس الطريق مع تلك الإخوة والأخوات".

الأحزاب المعارضة أيضاً بدأت حملاتها الانتخابية، التي تجري في ظل الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب البلاد في السادس من فبراير. ويختلف حزب حزب العدالة والتنمية عن الآخرين بمتابعة حملة منخفضة المستوى مراعياً لألم ضحايا الزلازل. ويتمسك أردوغان بحملته المتأنية بشكل رئيسي بزيارته الولايات المنكوبة بالزلازل طوال حملته الانتخابية والاكتفاء بخطابات قصيرة في التجمعات دون تشغيل أغاني من مكبرات الصوت.

بعد 20 عامًا على قمة السياسة التركية، يواجه أردوغان انتخابات حاسمة يعتمد خصومه فيها على قوة وحدتهم. وقد جمعت الرغبة في إسقاط أردوغان ستة أحزاب سياسية من أطياف سياسية مختلفة اختلافا كبيرا، في حين أشارت الأحزاب الصغيرة الأخرى إلى دعم منافس أردوغان الرئيسي كمال قلتشدار أوغلو. وإلى جانب قلتشدار أوغلو، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس حزب الشعب الجمهوري الرئيسي للمعارض ، سيتنافس أردوغان مع محارم إينجي، الذي هزمه في الانتخابات عام 2018 عندما كان مرشحًا عن المعارضة، والأكاديمي سنان أوغان، الذي يمثل تحالفًا يمينيًا متطرفًا.

إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، فستجري جولة إعادة بعد أسبوعين في 28 مايو.

الانتخابات التي ستجري في 14 مايو هي الأولى منذ اعتماد تركيا لنظام الرئاسة التنفيذية.

يحق لنحو 60.9 مليون ناخب التصويت في تركيا، ويمكن للمغتربين في الخارج التصويت اعتبارًا من 27 أبريل.