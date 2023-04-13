أردوغان: مشاريع الصناعات الدفاعية مستمرة ولن تتوقف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المشاريع المتعلقة بالصناعات الدفاعية في تركيا "مستمرة ولن تتوقف أبداً".

جاء ذلك في لقاء تلفزيوني على قناتي " Kanal D" و" CNN" المحليتين مساء الأربعاء.

وأكد أردوغان أن حكومته ستواصل اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتحقيق أحلام تركيا، مشيراً إلى مشاركته في مراسم تسليم سفينة "TCG Anadolu" (تي سي جي أناضول) الاثنين الماضي للقوات البحرية في بلاده.

وأضاف: "السفينة الحربية ستنقل تركيا إلى مستوى عالمي رفيع. ونتخذ خطوات أخرى لبناء سفينة حربية مشابهة وبحجم أكبر".

وذكر أن سفينة TCG ANADOLU محلية الصنع تتمتع بمواصفات تمكنها عند الضرورة من القيام بعمليات عسكرية وإنسانية في كل مكان حول العالم.

ولفت أن جميع منتجات الصناعات الدفاعية "ستنقل بفخر إلى الأجيال القادمة".

و"تي سي جي أناضول"، هي سفينة هجومية برمائية (حاملة برمائية) بدأ مشروع بنائها عام 2015 بحوض توزلا لبناء السفن في إسطنبول.

أنزلت إلى المياه عام 2019، وفي يونيو/ حزيران 2022 بدأت مرحلة الاختبارات لها، ليتم تسليمها الإثنين، من قبل رئاسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إلى قيادة القوات البحرية.

وتصل نسبة المساهمة المحلية في بنائها إلى 70 بالمئة، وشاركت في إنشائها 131 جهة فرعية، إلى جانب مساهمات جامعات ومراكز أبحاث تركية.

المنازل لمتضرري الزلزال في عيد الفطر

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس أردوغان أن تسليم أولى المنازل الريفية لمتضرري الزلازل في ولايتي قهرمان مرعش وغازي عنتاب سيبدأ في عيد الفطر.

جاء ذلك في كلمة، الأربعاء، خلال مأدبة إفطار رمضاني في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، مع فرق بحث وإنقاذ ومتضررين وبلديات قدمت مساعدات للمنطقة المتضررة من الزلزال.

وأشار أن جهود إزالة الأنقاض متواصلة بشكل مكثف، مؤكدًا أن بناء المساكن الدائمة مستمر بشكل مكثف وسيتم الانتهاء منها في غضون عام.

وقال: " سنقوم بتسليم أولى المنازل الريفية في منطقة نور داغي بغازي عنتاب ومنطقة تورك أوغلو في قهرمان مرعش خلال عيد الفطر".

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن آلاف القتلى ودمار كبير.