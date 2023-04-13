أقار: الجيش التركي أفشل خطط تأسيس حزام إرهابي في الشمال السوري

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن القوات المسلحة حالت دون تأسيس حزام إرهابي شمالي سوريا.

كلام الوزير جاء في تصريح للصحفيين بولاية قيصري الخميس، المرشح عنها لعضوية البرلمان في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة 14 مايو/ أيار المقبل عن حزب العدالة والتنمية.

وشدد أقار على أن الجيش التركي لم ولن يترك دم أي شهيد يذهب هدرا، وانتقم لدمائهم الطاهرة من الإرهابيين، مؤكدا أن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في وضع حرج جدا بالوقت الراهن.

وأضاف: "تراجع الانضمام إلى التنظيم الإرهاب إلى الصفر، وزادت حالات الفرار داخله وبات في حالة الانهيار، ولن نتوقف عن مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي".

وقال: "لم نسمح بتأسيس حزام إرهاب شمالي سوريا عبر العمليات التي نفذها الجيش التركي، حيث تم دفن الإرهابيين في الحفر التي حفروها، وتحطمت أحلام البعض".

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات"، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.