تشاوش أوغلو يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري العاصمة أنقرة

وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية ظهر اليوم، حيث كان في استقباله نظيره التركي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع شكري الخميس: تركيا ومصر تتخذان خطوات ملموسة في تعيين السفراء.

وأضاف أن "تركيا ومصر تتخذان خطوات ملموسة لرفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء"، مضيفًا أن البلدين سيصدران بيانًا مشتركًا قريبًا لتقديم مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.

وأوضح أنه اتفق مع نظيره المصري على اتخاذ خطوات ملموسة خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

وتابع: "نحن سعداء بالزخم الذي بدأ في علاقاتنا منذ اجتماع رؤسائنا في الدوحة (أردوغان والسيسي). واليوم جددنا إرادتنا لزميلي وشقيقي شكري بمواصلة هذا الزخم".

واستطرد: "في اجتماع اليوم، نعتقد في الواقع أن وجهات نظرنا ليست مختلفة تمامًا، وقد نفكر بشكل مختلف حول بعض الأساليب، ولكن ينبغي لنا العمل على خريطة طريق والتعاون بشكل أوثق، وسنواصل العمل معًا في الفترة المقبلة".

كما ذكر أنه تناول مع نظيره المصري آخر المستجدات على الساحة السورية، مبينا أنه زوّد شكري بمعلومات عن الاجتماع الرباعي المزمع في الأيام المقبلة بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران.

وزاد تشاوش أوغلو: "السلام والاستقرار الدائمان في سوريا مهمان لنا جميعا. لهذا يجب اتخاذ خطوات جادة. وسنكون في تعاون وثيق مرة أخرى في هذا الصدد".

وأردف أن سلامة المنطقة مهمة بالنسبة إلى تركيا، مصرحا أنه تحدث مع نظيره شكري حول ليبيا، وشدد على وجوب أن تكون هناك انتخابات نزيهة وحرة وشفافة في هذا البلد.

وقال تشاوش أوغلو إن تركيا ومصر يخططان للتعاون بشكل وثيق.

من جانبه قال وزير الخارجية المصري إن هناك إرادة مشتركة فيما يتعلق بليبيا بين البلدين وأن البلدين على نفس الرغبة من حيث تشكيل حكومة جديدة تمثل إرادة الشعب الليبي وتحمي وحدة أراضي الدولة. دولة.

وقال شكري إن هناك إرادة سياسية قوية لتعزيز العلاقات التركية المصرية.