الرئيس التركي: سنضخ الغاز المستخرج في الشبكة المحلية في 20 أبريل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود سيتم ضخه في الشبكة المحلية ابتداء من 20 نيسان/ أبريل الجاري.

جاء ذلك في حديثه للصحفيين بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد علي بن أبي طالب بمنطقة أسكودار في مدينة إسطنبول.

وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول تاريخ ضخ الغاز الطبيعي في الشبكة المحلية، قال أردوغان:" إن تيسر الأمر في 20 أبريل، مردفاً: "نحن الآن نستخرج الغاز، وكل الخطط والحسابات تتم على هذا الأساس، وبعد ذلك سيتم ضخ الغاز المستخرج مع الغاز الذي بحوزتنا، ونتخذ الخطوات اللازمة في هذا السياق".

في سياق متصل، قال مدير عام مؤسسة البترول التركية مليح خان بلكين، الجمعة، إن شركته تهدف لإتاحة الغاز الطبيعي المكتشف بالبحر الأسود للاستخدام المنزلي بدءاً من منتصف مايو/أيار المقبل، مشيراً إلى أن مراسم رسمية ستقام في 20 إبريل الجاري، بمناسبة بدء المرحلة الأولى من استخدام الغاز الطبيعي بالبحر الأسود

وأضاف بلكين في تصريح صحفي أنه مع دخول غاز البحر الأسود في الخدمة، زادت السلطات من تدابيرها الأمنية حول منشأة فيليوس لمعالجة الغاز الطبيعي بولاية زونغولداق.

وحول موعده استخدام الغاز في المنازل، أكد المدير العام أن المؤسسة يمكنها استخدامه منزليا في النصف الأول من مايو.

وأوضح أنه في المرحلة الأولى ستلبي 10 ملايين متر مكعب من إجمالي الاستهلاك.

وأعلنت تركيا أواخر 2022، اكتشاف 170 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود ليبلغ إجمالي حجم الاكتشافات 710 مليارات.