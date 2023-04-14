تركيا تدين بشدة الاعتداء مجدداً على القرآن والعلم التركي في الدنمارك

أدانت أنقرة، اليوم الجمعة، تجدد الاعتداء على القرآن الكريم والعلم التركي في الدنمارك.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "ندين الاعتداء الدنيء الذي وقع مرة أخرى في الدنمارك اليوم ضد كتابنا المقدس القرآن الكريم وعلمنا الشامخ".

وأكدت في البيان رفضها السماح بهذه الاعتداءات الدنيئة تحت غطاء حرية التعبير رغم كافة التحذيرات.

وأشارت إلى أنها نقلت للسفير الدنماركي في أنقرة موقف تركيا من القضية، مضيفة: "سنواصل مبادراتنا في المنابر متعددة الأطراف والمجال الثنائي ضد هذا الاعتداء الدنيء الذي يعد نموذجا ملموسا لمعاداة الإسلام والأجانب المتزايدة بشكل مقلق في الفترة الأخيرة بأوروبا، وجرائم الكراهية المماثلة".

ولفتت إلى أن موقف الدنمارك غير المبالي بهذا الخصوص تسبب بسخط لدى كافة المسلمين في العالم، وأزعج الملايين.

وجددت طلب تركيا اتخاذ التدابير الرادعة من أجل منع، وعدم تكرار هذا النوع من الاستفزازات المتواصلة خلال شهر رمضان.

وفي وقت سابق اليوم، أقدمت مجموعة يمينية مناهضة للإسلام في الدنمارك تدعى "Payrioterne Gar Live" على تنفيذ اعتداء ضد القرآن الكريم والعلم التركي أمام سفارة أنقرة في العاصمة كوبنهاغن.

وشهدت الدنمارك في 24 و31 مارس/ آذار الماضي تنفيذ اعتداءات ضد القرآن الكريم والعلم التركي أمام سفارة أنقرة في كوبنهاغن.