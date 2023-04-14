تركيا ترحب بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

رحبت أنقرة بقرار قطر والبحرين إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الخميس.

وقال البيان "ستواصل بلادنا دعم الجهود لحل المشاكل في منطقتنا من خلال الحوار والتعاون".

وقررت قطر والبحرين، الأربعاء، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأنهت قمة العلا بالسعودية في 5 يناير/ كانون الثاني 2021، مقاطعة أعلنها الرباعي العربي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، ضد قطر، قبل أكثر من 3 سنوات آنذاك، غير أن العلاقات بين الدوحة والمنامة لم تكن بأفضل حالاتها وشابها حديث بحريني رسمي متكرر عن وجود "قضايا عالقة"، وفق مراقبين.