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تركيا ترحب بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 14.04.2023 11:13
آخر تحديث في 14.04.2023 11:15
مقر وزارة الخارجية التركية الأناضول مقر وزارة الخارجية التركية (الأناضول)

رحبت أنقرة بقرار قطر والبحرين إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الخميس.

وقال البيان "ستواصل بلادنا دعم الجهود لحل المشاكل في منطقتنا من خلال الحوار والتعاون".

وقررت قطر والبحرين، الأربعاء، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأنهت قمة العلا بالسعودية في 5 يناير/ كانون الثاني 2021، مقاطعة أعلنها الرباعي العربي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، ضد قطر، قبل أكثر من 3 سنوات آنذاك، غير أن العلاقات بين الدوحة والمنامة لم تكن بأفضل حالاتها وشابها حديث بحريني رسمي متكرر عن وجود "قضايا عالقة"، وفق مراقبين.

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