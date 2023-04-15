إطلاق القمر الصناعي التركي "الأكثر تطوراً" بنجاح

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن قمر "إيمجه İMECE" الصناعي سيكون أكثر الأقمار التركية تطورا من حيث دقة الصورة وسرعة الاتصال وقدرات المناورة.

جاء ذلك في رسالة مصورة بمناسبة إطلاق القمر الصناعي الذي أنتجته تركيا بإمكانات محلية ووطنية، اليوم السبت من قاعدة في الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس أردوغان: "لقد أرسلنا بكل فخر إلى الفضاء أول قمر عالي الدقة لبلادنا كبشرى لقرن تركيا".

وأردف: "واحدة تلو الأخرى نجني ثمار حملتنا للتكنولوجيا الوطنية الرامية للارتقاء ببلادنا إلى أعلى مستوى في نادي التكنولوجيا العالمي".

وتابع: "قمر إيمجه سيكون عينا لنا في شتى المجالات مثل الدفاع الوطني وإدارة الكوارث والزراعة والغابات والبيئة والتطوير العمراني".

وأطلقت تركيا قمرها الصناعي "إيمجه" (İMECE) الذي يعد أول قمر تركي الصنع للمراقبة من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا إلى الفضاء.

وشارك وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ورئيس معهد أبحاث تكنولوجيا الفضاء " توبيتاك " التركية، البروفيسور حسن مندال، في مراسم الإطلاق من محطة المراقبة التابع للمعهد في تركيا.

وتم إطلاق القمر باستخدام صاروخ فالكون 9 من سبيس إكس.

القمر إيمجه سيلبي حاجة تركيا لصور عالية الدقة، في مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 680 كيلومترًا.

ويمكن للقمر الصناعي التركي التقاط الصور من جميع أنحاء العالم دون قيود جغرافية، حيث سيخدم تركيا في العديد من المجالات مثل الكشف عن الأهداف وتشخيصها ، والكوارث الطبيعية ، ورسم الخرائط ، والتطبيقات الزراعية.

وتم التخطيط لعمر الخدمة التصميمي للقمر الصناعي 5 سنوات، حيث تم تصميم وإنتاج كاميرا بصرية كهربائية متوافقة مع الفضاء لأول مرة في تركيا.

ويمكن للقمر الصناعي إيمجه التقاط صورة لمساحة بطول 1000 كم، وعرض 16.73 كم دفعة واحدة ، كما يمكنه تنزيل الصور إلى المحطة الأرضية بمعدل بيانات إجمالي يبلغ 320 ميغا بايت / ثانية.

ويبلغ وزن القمر الصناعي الذي أطلق من قاعدة فاندينبيرغ الأمريكية، نحو 700 كيلو غراما.

جذير بالذكر أن إطلاق القمر الصناعي التركي "إيمجه" تم تأجيله 3 مرات بسبب الظروف الجوية.