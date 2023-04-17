أردوغان: أمن تركيا متعلق بالاستقرار في المنطقة

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن ترسيخ الأمن القومي لتركيا يبدأ من خارج حدودها.

جاء ذلك في كلمة له، الأحد، بعد تناول مأدبة إفطار مع منكوبي الزلزال في ولاية شانلي أورفة، جنوبي البلاد.

وأكد أنه "من غير الممكن الشعور بالأمن في تركيا، دون أن يعم الاستقرار في المنطقة".

وأردف: "كذلك لا يمكن تحقيق الأمان داخل البلاد، في ظل وجود الإرهابيين على حدودنا."

وشدد على أنه "لا يمكن للشعب التركي الشعور بالأمان أصلاً في ظل وجود تنظيم إرهابي شمالي سوريا والعراق، مزوّد بالأسلحة الجوية والبرية."

وأوضح أن "هدف الأطراف التي حرمت هذه البلدان (سوريا والعراق) من الأمن والأمان والاستقرار، هو جرّ تركيا إلى الدوامة نفسها"، مؤكداً أنهم لن يسمحوا بذلك أبداً.