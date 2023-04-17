إصابة 4 جنود أتراك في هجوم لتنظيم واي بي جي الإرهابي شمالي سوريا

أصيب 4 جنود أتراك في هجوم نفذه تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي على نقاط عسكرية تركية في الشمال السوري.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان الأحد، أن التنظيم الإرهابي شن هجمات متزامنة على نقاط عسكرية تركية في منطقتي عمليتي "غصن الزيتون" و"درع الفرات" باستخدام قذائف الهاون وراجمات الصواريخ.

وأضافت أن الهجمات أدت إلى إصابة 4 جنود أتراك نقلوا إلى المستشفى الحكومي بولاية كيليس جنوبي تركيا.

وأكدت أن قوات الجيش التركي ردت بالمثل على الإرهابيين باستهداف مواقعهم بعد تحديدها.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" و"غضن الزيتون" ضد تنظيمي "داعش" و"واي بي جي".

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.