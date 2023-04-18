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واشنطن توافق على بيع تركيا مجموعات تحديث لمقاتلات الإف-16

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 18.04.2023 10:28
Getty Images (Getty Images)

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع مجموعات تحديث نظام اتصالات مقاتلات إف-16 إلى تركيا.

وأفادت مصادر مطلعة للأناضول، الإثنين، أن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس رسميا قرارها حول بيع مجموعات تحديث شبكة ربط البيانات التكتيكية "Link-16" إلى تركيا.

وتتضمن حزمة البيع أنظمة تجنب الاصطدام الأوتوماتيكية أيضا، بجانب التجهيزات والدعم الهندسي من أجل رفع شبكة ربط البيانات التكتيكية Link-16 في مقاتلات "إف -16" الموجودة لدى تركيا إلى مستوى "Block Upgrade-2".

ويحق للكونغرس الأمريكي الاعتراض على موافقات البيع إلى دول حلف الناتو في غضون 15 يوم عمل، و30 يوما بالنسبة للدول غير الأعضاء في الحلف.

وبحسب الأعراف المتبعة، فإن الخارجية تبلغ الكونغرس بخطط البيع بشكل غير رسمي، وعقب تلقيها الرد، تقوم بالإبلاغ الرسمي.

يشار إلى أن Link-16 هي شبكة اتصال لاسلكية عسكرية يستخدمها حلف الناتو والدول الأعضاء في الحلف.

وتوفر هذه الشبكة تبادل المعلومات التكتيكية بين الطائرات والمروحيات والمسيرات والسفن والقوات البرية.

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