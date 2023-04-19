أردوغان: مستعدون لتقديم الدعم من أجل استقرار وسلام السودان

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن استعداد بلاده لتوفير كل وسائل الدعم من أجل استقرار وسلام السودان.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة "تي آر تي TRT" التركية مع الرئيس أردوغان مساء الثلاثاء.

وقال أردوغان: "إننا نتابع بقلق تطورات الأوضاع في السودان وتباحثت اليوم مع شقيقي رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، وسأجري مباحثات مع الجانبين في الخرطوم".

وأضاف أن "تركيا مستعدة لتوفير كل وسائل الدعم من أجل استقرار وسلام السودان".

كما حث الشعب السوداني على الاستمرار في بناء مستقبل البلاد معاً من خلال تنحية الخلافات.

ولليوم الرابع على التوالي، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوماً على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كل منهما.

وعام 2013 جرى تشكيل "الدعم السريع" لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور غربي السودان، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن، إلا أن خلافات بشأن دمجها في الجيش النظامي مؤخراً فجرت توترات واشتباكات بين الطرفين، دفعت الجيش لوصفها بـ"المتمردة" وتوعد قائدها "محمد حمدان دقلو (حميدتي)" بـ"ملاحقته وتقديمه للعدالة".