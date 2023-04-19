أقار يخصص سيارة "توغ" لجولة وزير أوكراني في قيصري

خصص وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، سيارة "توغ" الكهربائية المحلية لوزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، للقيام بجولته بولاية قيصري وسط تركيا.

وذكرت وكالة الأناضول أن "كوبراكوف وصل تركيا الثلاثاء تلبية لدعوة من الوزير أقار".

وبحث الوزيران خلال لقاء بينهما مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود التي أطلقت بهدف المساهمة في حل أزمة الغذاء العالمية.

وجرى تخصيص سيارة "توغ" المسجلة باسم وزارة الدفاع التركية من أجل قيام الوزير الأوكراني بجولة في ولاية قيصري.

وقال أقار في تصريحات خلال استقباله كوبراكوف، إن الأخير هو أول شخص يستقل هذه السيارة، وإنه سأله عمّا إذا كانت السيارة نالت إعجابه.

بدوره تقدم كوبراكوف بالشكر لأقار وعبّر عن إعجابه بالسيارة الكهربائية التركية "توغ".

وكانت تركيا احتفلت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بإنتاج أول سيارة محلية إيذاناً ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.