الرئيس التركي يدعو البرهان وحميدتي لوقف الاشتباكات في السودان

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى وقف الاشتباكات.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما الخميس، بحث خلالهما التطورات في السودان، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وبحث أردوغان مع البرهان وحميدتي التطورات الأخيرة في السودان، مؤكداً أن تركيا تتابع الأحداث الأخيرة في السودان بقلق ضمن مشاعر الأخوة.

وذكر أن تركيا دعمت بكل صدق المرحلة الانتقالية في السودان منذ البداية.

وأوضح أن الأحداث التي جرت في الأيام الأخيرة ألحقت الضرر بالكفاح المستمر منذ عام 2018، وعرّضت مكاسب الفترة الانتقالية للخطر.

ودعا الرئيس التركي كلا من البرهان وحميدتي إلى "وقف الاشتباكات والحد من إراقة دماء الإخوة والعودة إلى طاولة الحوار".

كما دعا إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وحدة المجتمع السوداني وعدم إغلاق الباب أمام المحادثات والاتصالات وحل المشاكل بهدوء.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا ستواصل الوقوف بجانب دولة السودان الشقيقة وشعبها في هذه المرحلة، وأنها مستعدة لتقديم جميع أنواع الدعم، بما في ذلك استضافة مبادرات الوساطة الممكنة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بحماية أرواح وممتلكات المواطنين الأتراك والمؤسسات التركية في السودان.

وأكد أهمية اتخاذ التدابير المناسبة بشأن ضمان استخدام مطار الخرطوم بطريقة آمنة بغية تمكين نقل المواطنين الأتراك إلى بلدهم، وفتح ممر للمساعدات الإنسانية الطارئة.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و"قوات الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.

وكانت قوات "الدعم السريع" قد تشكلت عام 2013 لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.