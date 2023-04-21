القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

أردوغان يعلن حملة تحول عمراني بإسطنبول تتكفل الحكومة بنصف تكلفتها

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 21.04.2023 18:26
آخر تحديث في 21.04.2023 19:30
الرئيس أردوغان يلقي كلمة خلال حفل تسليم ووضع حجر الأساس لمشاريع تحول عمراني في منطقة غازي عثمان باشا في إسطنبول الأناضول الرئيس أردوغان يلقي كلمة خلال حفل تسليم ووضع حجر الأساس لمشاريع تحول عمراني في منطقة غازي عثمان باشا في إسطنبول (الأناضول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، حملة تحول عمراني بإسطنبول تتكفل الحكومة فيها بنصف تكاليف إعادة بناء المباني القديمة.

جاء ذلك في كلمة خلال حفل تسليم ووضع حجر الأساس لمشاريع تحول عمراني، أقيم في منطقة غازي عثمان باشا في إسطنبول.

وأشار أردوغان إلى أن الدولة ستقدم مساهمة مالية لمن يريد امتلاك منزل.

وأضاف: "حتى الآن، قمنا بتجديد 3.3 ملايين منزل مع التحول العمراني وأنشأنا 1.2 مليون منزل بواسطة مؤسسة الإسكان 'طوكي'".

وأردف: "بفضل مساهمات قطاعنا الخاص، وصلنا ببلدنا إلى مستوى جيد جدا في هذا المجال مقارنة بما كان عليه قبل 20 عاما، ولكن نراه غير كافٍ، إذ نقوم بتسريع عملية التحول العمراني في الأماكن ذات الخطورة العالية في الزلازل على رأسها إسطنبول".

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستستضيف عام 2024 المؤتمر...
مختارات