أنقرة تستنكر تصريحات بايدن بشأن أحداث عام 1915

استنكرت أنقرة، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أحداث عام 1915 المتعلقة بالمزاعم الأرمينية عن الدول العثمانية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في تغريدة نشرها على تويتر الاثنين: "السياسيون المخادعون الذين يحاولون تشويه التاريخ يعودون إلى المسرح مرة أخرى".

وأضاف تشاوش أوغلو أنه من غير الممكن إعادة كتابة التاريخ ببيانات سياسية، وأن "الانتهازيين الذين يصرون على هذا الموقف، سيُذكرون بنفاقهم ونواياهم غير الحسنة".

وشدد وزير الخارجية التركية على أنه "لا يمكن لأي شخص إعطاء درس في التاريخ للأمة التركية العظيمة".

يذكر أن بايدن استخدم كلمة "إبادة" في خطابه الذي ألقاه حول الادعاءات الأرمينية بشأن الأحداث التي شهدتها الدولة العثمانية خلال العام 1915.

وتطالب أرمينيا ولوبياتها في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بأن ما جرى خلال عملية تهجير الأرمن عام 1915 "إبادة جماعية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وتؤكد تركيا مراراً على عدم إمكانية إطلاق "إبادة جماعية" على تلك الأحداث وتصفها بأنها "مأساة" لكلا الطرفين (العثمانيين والأرمن)، وتدعو لتناول الملف بعيداً عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية للتاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.