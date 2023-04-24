وزارة الدفاع التركية تشجب محاولات تشويه أحداث 1915 وقلب الحقائق

أصدرت وزارة الدفاع التركية بيان إدانة شديد اللهجة ضد محاولات البعض الافتراء على تركيا فيما يتعلق بأحداث عام 1915 إبان الدولة العثمانية.

وأفاد البيان الذي نشرته وزارة الدفاع، الإثنين، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه الأرشيف سواء الوطني أو الأجنبي يؤكد أن التنظيمات الإرهابية الأرمنية قتلت بوحشية آلاف الأتراك عام 1915 دون تمييز بين طفل وشيخ وامرأة.

وتابعت: "ندين بشدة أولئك الذين يحاولون الافتراء على شعبنا مع أن الحقائق مثبتة بالوثائق التاريخية".

وأضافت: "نسأل الله الرحمة للأتراك الذين قتلوا من قبل الإرهابيين الأرمن".

وتطالب أرمينيا ولوبياتها في أنحاء العالم تركيا بالاعتراف بأن ما جرى خلال عملية تهجير الأرمن عام 1915 "إبادة جماعية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وترفض تركيا قطعيا تسمية تلك الأحداث "إبادة جماعية" وتصفها بأنها "مأساة" للطرفين (العثمانيين والأرمن)، وتدعو لتناول الملف بعيدا عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية للتاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.