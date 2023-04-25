الاجتماع الرباعي في موسكو ناقش الخطوات الملموسة لتطبيع العلاقات التركية السورية

عقد وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وسوريا وروسيا وإيران اجتماعاً الثلاثاء في موسكو.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الاجتماع الرباعي مع روسيا وسوريا وإيران في موسكو، ناقش الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها لتطبيع علاقات أنقرة ودمشق.

جاء ذلك في بيان للوزارة تعليقا على الاجتماع الرباعي الذي جرى الثلاثاء في موسكو بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وإيران وسوريا.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول أيضا سبل تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم.

وأضاف أن المجتمعين ناقشوا كذلك سبل مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة على الأراضي السورية.

وجرى الاجتماع "في أجواء إيجابية"، وشدد على احترام وحدة الأراضي السورية، وفق البيان.

كما شدد المجتمعون على أهمية استمرار الاجتماعات الرباعية من أجل توفير الاستقرار في سوريا والمنطقة واستمراره.

وكذلك أكد المجتمعون على ضرورة تكثيف الجهود الرامية لتعزيز الوضع الأمني في سوريا.

يذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، مثّلا تركيا في الاجتماع الرباعي المذكور.

وأمس، صرح وزير الدفاع خلوصي أقار بقوله: "هدفنا هو حل المشاكل من خلال المفاوضات وضمان أن يسود السلام والهدوء المنطقة بأسرع ما يمكن".

وكرر أن وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وروسيا وسوريا اجتمعوا في 28 ديسمبر، حيث تم الاتفاق على استمرار مثل هذه الاجتماعات.

"وفي وقت لاحق تم تبادل وجهات النظر حول مشاركة إيران في هذه اللقاءات. ووافقت السلطات المختصة على ذلك".

وأكد أقار أن أنقرة تتوقع "تطورات إيجابية" بعد اجتماع الغد.

وقال إن تركيا حاسمة في حربها ضد الإرهاب وفي مواجهة المزيد من الهجرة وعودة السوريين من تركيا بأمان وطوعية.

"لدينا إخوة وأخوات سوريون نجتمع معهم، سواء كانوا في تركيا أو سوريا. واتخاذ أي قرار من شأنه أن يعرضهم للخطر أمر غير وارد". وأضاف "نحن نتبع سياسة واضحة جدا في هذا الصدد".