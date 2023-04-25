الرئيس التركي: بدأنا بناء 113 ألف منزل وسنضمد جراح منكوبي الزلزال

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشروع في بناء 113 ألف منزل بمناطق الزلزال، مؤكداً مواصلة حكومته العمل إلى حين تضميد جراح المنكوبين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء، خلال مشاركته في حفل توزيع "وسام الدولة للتضحية" بالمجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "شرعنا في بناء 113 ألف منزل بمنطقة الزلزال، ووضعنا أساسات لـ47 ألفا أخرى".

وأضاف أن المؤسسات المعنية نصبت 781 ألفا و500 خيمة، و77 ألف منزل مسبق الصنع في 321 نقطة بمناطق الزلزال.

وأوضح أنه تمت إزالة أنقاض 50 ألف مبنى من أصل 57 ألفا في المناطق التي ضربها زلزال 6 فبراير/ شباط 2023.

وتعهد الرئيس التركي بأن تواصل حكومته جهودها إلى حين تضميد جراح المنكوبين ومحو آثار الزلزال.

وتابع: "سنمنح أوسمة وميداليات الدولة للتضحية لـ55 ألف شخص ممن برزوا في أعمال البحث والإنقاذ بمناطق الزلزال من الفرق المحلية والأجنبية".