شنطوب: من الخطأ أن يضحي الاتحاد الأوروبي بعلاقاته مع تركيا

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إنه من الخطأ الكبير أن يضحي الاتحاد الأوروبي بعلاقاته الاستراتيجية مع تركيا مقابل منظورات ضيقة تتعلق باليونان والإدارة القبرصية الرومية.

جاء ذلك في اجتماع مغلق الثلاثاء، عقده شنطوب مع رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ميلوس فيسترسيل، في العاصمة براغ.

وبحث شنطوب مع فيسترسيل تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وعضوية فنلندا والسويد في الناتو وسياسة توسيع الاتحاد الأوروبي، بحسب مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة الأناضول.

وأوضح رئيس البرلمان التركي أن علاقات الاتحاد مع تركيا هي قرارات استراتيجية، وأنه خطأ كبير التضحية بالعلاقات من خلال فهرستها لبعض وجهات النظر المتعلقة بالإدارة القبرصية الرومية أو اليونان.

وأضاف: "ينبغي أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات أسرع وأكثر فاعلية تقوم على الواقع"، مشيرا أن الاتحاد متردد ومتأخر في الاستجابة للتطورات في المنطقة والعالم.

وأكد أن تركيا تأمل في انتهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت وإنها تسعى لذلك، مشددا على ضرورة تحقيق سلام عادل تقبله أوكرانيا.

وحول انضمام السويد لحلف الناتو، أكد شنطوب أن مطلب تركيا واضح جدا، وهو "ألا يتم دعم المنظمات الإرهابية بي كي كي وبي واي دي من قبل الدول التي ترغب أن تكون حليفة".

وتابع: "نتوقع أن تتخذ السويد خطوات ملموسة ونريد أن نرى ذلك".