أقار: وجودنا بالشمال السوري أفشل خطط تأسيس حزام إرهابي

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن وجود القوات التركية في الشمال السوري أفشل خطط تأسيس حزام إرهابي في تلك المنطقة.

وأضاف أقار، في تصريح أدلى به، الأربعاء، خلال فعالية انتخابية بولاية قيصري وسط تركيا: إننا "عازمون على القيام بكل ما يجب من أجل صون حقوق ومصالح شعبنا وأمتنا سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات".

وأكد عزم أنقرة على مواصلة الكفاح ضد التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن البلاد وسلامتها.

وأوضح وزير الدفاع التركي أن القوات المسلحة التركية تواصل ضرب الإرهابيين في أوكارهم بشمال العراق، كاشفاً عن تحييد 21 إرهابياً في شمال العراق وسوريا خلال آخر أسبوع.

وتطرق أقار إلى الاجتماع الرباعي الذي جرى أمس الثلاثاء بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وإيران وسوريا في موسكو.

وقال في هذا الصدد: "تحدثنا عن سبل مكافحة الإرهاب في سوريا، وأبلغنا نظراءنا بأننا سنقوم بما يلزم من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية وإبعاد خطرهم عن حدودنا".

وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع التركية إن موسكو استضافت اجتماعاً رباعياً لوزراء دفاع ورؤساء استخبارات كل من تركيا وروسيا وإيران وسوريا.

وشدد المجتمعون على احترام وحدة الأراضي السورية، وعلى أهمية استمرار الاجتماعات الرباعية من أجل توفير الاستقرار في سوريا والمنطقة واستمراره، بحسب الوزارة.