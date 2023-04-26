أنقرة: استخدام "الفيتو" يساهم في إطالة الأزمات

قال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال، الأربعاء، إن استخدام حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن يعطله من التحرك ما يساهم في إطالة الأزمات.

وأشار أونال، في كلمة للمندوب التركي خلال جلسة للأمم المتحدة بشأن استخدام حق النقض "الفيتو"، إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قراراً العام الماضي يقضي بمنح سلطة عقد جلسة بعد استخدام حق النقض في مجلس الأمن.

ولفت إلى أن هذا القرار عزز دور الجمعية العامة، وجعل مجلس الأمن قابلا أكثر للخضوع للمساءلة.

وأوضح مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن يتحرك باسم كافة أعضائه وأنه يستمد شرعيته من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ودعا أعضاء المجلس إلى الوفاء بمسؤولياته في ضمان الأمن والسلم الدوليين، والدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، ودعم سيادة القانون الدولي.

وأعرب أونال عن أسفه جراء فشل مجلس الأمن في الوفاء بمسؤولياته في حالات كثيرة، وذلك بسبب حق النقض.

وشدد على أن استخدام الفيتو أو التلويح به يصيب المجلس بالعجز ويعطله من التحرك، ما يساهم في إطالة أمد الأزمات وزيادة الخسائر الإنسانية.