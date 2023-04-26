الرئيس أردوغان يلغي برنامجه ليوم الأربعاء بعد وعكة صحية بسيطة

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء أنه سيأخذ راحة يومية بعد أن اشتكى يوم الثلاثاء من إصابته باضطراب في المعدة.

وألغيت جلسات الرئيس المقررة لهذا اليوم، فيما شكر الجميع لتمنياتهم الطيبة بالشفاء.

وقال في رسالة: "سآخذ قسطا من الراحة بناء على نصيحة أطبائنا. وسيحضر نائب الرئيس فؤاد أقطاي برامجي المقررة اليوم."

كان من المقرر أن يحضر الرئيس العديد من مراسم الافتتاح في ولايات كيريكالي ويوزغات وسيواس وسط البلاد ويلقي كلمة أمام الحشود.

وقد اضطر الرئيس البالغ من العمر 69 عامًا إلى أخذ استراحة من مقابلة تلفزيونية مباشرة مساء الثلاثاء. وعندما عاد إلى المقابلة، أعلن أنه يعاني من اضطراب في المعدة، قبل أن يستأنف الإجابة على الأسئلة.

وقال إن حملته الانتخابية المكثفة أثرت على صحته.

فيما أعلن المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن في وقت لاحق أن الرئيس بصحة جيدة بعد الوعكة، بينما تمنى منافس أردوغان في انتخابات 14 مايو، كمال كليجدار أوغلو، للرئيس الشفاء العاجل على تويتر.

غالبًا ما يكثف الرئيس الفعاليات التي عليه حضورها في مدن متعددة ليوم واحد للحملات الانتخابية وسبق له أن عانى من اضطرابات صوتية في الماضي بعد التحدث لساعات في التجمعات الانتخابية.