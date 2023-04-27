أردوغان يشكر بوتين على مساهماته ببناء محطة "آق قويو" النووية

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عن شكره لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، على مساهماته في بناء محطة "آق قويو" التركية للطاقة النووية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما قبيل مشاركتهما عبر تقنية "فيديو كونفرنس" في مراسم تزويد محطة "آق قويو" بالوقود النووي.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا وقضايا إقليمية، وفق بيان نشرته الرئاسة التركية.

وأشار البيان إلى أن أردوغان شكر بوتين على مساهماته في بناء محطة "آق قويو" بولاية مرسين التركية، والتي سيتم تزويدها اليوم بالوقود النووي لأول مرة.

وتناول الرئيسان مستجدات الحرب الروسية - الأوكرانية والخطوات المتعلقة باتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود الموقعة في إسطنبول.

وأكد أردوغان لبوتين إمكانية العمل على مبادرات جديدة بشأن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فيما تطرق الرئيسان إلى التطورات في سوريا.

بدوره تمنى بوتين السلامة لأردوغان على خلفية الوعكة الصحية التي ألمت به الثلاثاء أثناء إجرائه لقاء تلفزيونياً مباشراً.

وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن الحالة الصحية للرئيس أردوغان "جيدة جدا"، وإن التهاب المعدة والأمعاء الذي أصابه "في تراجع".