الانتخابات التركية.. انطلاق الاقتراع في عدة دول والمعابر الحدودية

انطلقت صباح اليوم الخميس، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية، في العديد من الدول، وعلى المعابر الحدودية والمطارات، للمواطنين المسجلين أماكن إقاماتهم خارج تركيا.

وأقامت اللجنة العليا للانتخابات صناديق اقتراع في المعابر المفتوحة مع بلغاريا واليونان، وتستمر عملية التصويت في المعابر الحدودية على مدار 24 ساعة يومياً حتى 14 مايو/ أيار المقبل.

كما بدأ المغتربون الأتراك في ألمانيا وفرنسا والدنمارك بالتصويت للانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية، صباح الخميس.

وانطلقت عملية الاقتراع لأتراك ألمانيا عند الساعة التاسعة (ت.غ+2) في صناديق أقامتها البعثات التركية في 16 مدينة.

وفي فرنسا، توجه المغتربون الأتراك منذ ساعات الصباح إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في 6 مدن.

وبحسب بيانات رسمية، يبلغ عدد أتراك ألمانيا الذين يحق لهم التصويت مليونًا و501 ألفًا و152.

وتحتضن ألمانيا أكبر عدد من الناخبين الأتراك، تليها فرنسا بـ397 ألفًا و86، وهولندا بـ286 ألفًا و753.

وفي الدنمارك، بدأت عملية التصويت الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي للدنمارك (ت.غ+2).

وسيدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في السفارة التركية لدى كوبنهاغن حتى 9 مايو/أيار المقبل.

ومن المقرر افتتاح صندوق بمدينة آرهوس يوم 29 أبريل/ نيسان الجاري، للتصويت حتى 1 مايو.

ويبلغ عدد الأتراك المقيمين في الدنمارك والذين يحق لهم التصويت 36 ألفًا و725 شخصًا.

ومن المقرر أن يتوجه الناخبون في عموم تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو المقبل، لانتخاب مرشحيهم.

ويتنافس على منصب الرئاسة، الرئيس رجب طيب أردوغان مرشحاً عن تحالف الشعب، بقيادة حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية".

وعن تحالف الأمة، كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

فيما يخوض الانتخابات الرئاسية "محرّم إينجه" رئيس حزب البلد، وسنان أوغان مرشحاً عن تحالف "الأجداد".

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64 مليوناً و113 ألفا و941 ناخباً، وفق اللجنة العليا للانتخابات.

فيما يتوجه الناخبون في عموم تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو/أيار المقبل، لانتخاب مرشحيهم.

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا، وفق اللجنة العليا للانتخابات التركية.