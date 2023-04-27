تخصيص 5 طائرات لإجلاء من تبقى من المواطنين الأتراك من السودان

أعلن وزير الدفاع خلوصي أقار أن تركيا خصصت 5 طائرات نقل لإجلاء من تبقى من المواطنين الأتراك في السودان.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بولاية قيصري وسط البلاد، الخميس، أكد فيها أن إتمام عملية إجلاء الأتراك من السودان ستستكمل مساء غد الجمعة.

وأشار إلى أن إحدى الطائرات التي حطت في مدينة بورتسودان ستقلع بعد قليل لإجلاء مواطنين أتراك.

وقال: "أجرينا خطة مع وزارة الخارجية لإجلاء مواطنينا من السودان، وبدأنا تطبيقها، وبعض مواطنينا أجليناهم عبر إثيوبيا".

وأضاف: "خصصنا 5 طائرات من أجل إجلاء مواطنينا إلى تركيا، وتم التخطيط والتنسيق اللازمين حتى تتمكن هذه الطائرات من تنفيذ مهامها بأمان".

وتابع أقار: "نواصل إجراءاتنا من أجل إجلاء 210 من مواطنينا من منطقة وادي سيدنا شمالي العاصمة الخرطوم عبر 3 طائرات من طراز C-130".

وأردف: "من جانب آخر، أرسلنا طائرتين من طراز A400M إلى بورتسودان، حيث لدينا معلومات عن وجود 250 من مواطنينا هناك، وإحداها ستقلع بعد قليل لنقل رعايانا إلى الوطن".

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.