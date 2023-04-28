تركيا وأثيويبا تبدآن التوسط في محاولة لحل النزاع في السودان

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو إن تركيا وإثيوبيا سيبدآن العمل للتوسط لإيجاد حل للصراع في السودان بمبادرة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وأشاد تشاوش أوغلو بجهود أحمد في معالجة القضية، وقال في مقابلة على الهواء مباشرة على قناة تي آر تي إن نائب وزير الخارجية بوراك أكتشابار سيتوجه إلى السودان الأسبوع المقبل للبحث عن حل دائم للأزمة المستمرة في البلاد.

كما قال تشاوش أوغلو إن وزراء خارجية إيران وروسيا وسوريا وتركيا قد يعقدون اجتماعا في موسكو الشهر المقبل، في إطار جهود إحياء العلاقات التركية السورية.

دعمت تركيا، العضو في الناتو، المعارضة السورية المعتدلة خلال الحرب التي استمرت 12 عامًا، وأرسلت قواتها إلى شمال البلاد لمحاربة داعش وفرع بي كي كي، إرهابيي واي بي جي.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية أيضا إن تركيا أجلت 1834 شخصا، من بينهم 249 مواطنا من 19 دولة مختلفة، من السودان الذي مزقته الصراعات.

وقال تشاوش أوغلو "نحن على اتصال بكل مواطن لدينا يريد العودة".

نشرت تركيا، الخميس، خمس طائرات نقل عسكرية لإجلاء مواطنيها المتبقين من السودان.

في وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع أن طائرة الإجلاء التركية من طراز سي -130، كانت متوجهة إلى قاعدة وادي صيدنا الجوية للإخلاء، تعرضت لنيران أسلحة خفيفة.

قُتل ما لا يقل عن 460 شخصًا وأصيب أكثر من 4000 في اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ بدء النزاع ، وفقًا لوزارة الصحة السودانية.