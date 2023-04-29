رئيس البرلمان القرغيزي يدعو لتبادل الخبرات بين برلمانات الدول التركية

دعا رئيس البرلمان القرغيزي نورلانبك شاكييف، إلى تبادل الخبرات بين أعضاء الجمعية البرلمانية للدول التركية حول قضايا الطاقة والهجرة والأمن الغذائي ذات الأهمية المشتركة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة، في اجتماع الجمعية البرلمانية لمنظمة الدول التركية المقامة في أنقرة.

وأشار شاكييف إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية من أجل تأسيس عالم عادل.

وشدد على ضرورة استخدام الإمكانيات الكبيرة للدبلوماسية البرلمانية بشكل فعال وتبادل الخبرات "وتطوير علاقات موثوقة بين بلداننا وبرلماناتنا وتحقيق نتائج ملموسة لصالح شعوبنا" من أجل حماية الطاقة والهجرة والحقوق الاجتماعية للعمال الأجانب والأمن الغذائي.

وقدم شاكييف التهاني لنظيره التركي مصطفى شنطوب، وجميع أفراد الشعب التركي بمناسبة حلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية (29 أكتوبر/تشرين الأول 1923).

وتحتضن أنقرة الجمعة الدورة 12 للجمعية البرلمانية لمنظمة الدول التركية.

وتأسست منظمة الدول التركية عام 2009، وتضم كلا من تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان.

وتحمل كل من المجر وتركمانستان وجهورية شمال قبرص التركية صفة عضو مراقب في المنظمة.