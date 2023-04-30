أردوغان: أنقرة باتت عاصمة للصناعات الدفاعية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة باتت عاصمة للصناعات الدفاعية، بفضل الاستثمارات التي قامت بها حكوماته خلال السنوات الـ 21 الماضية.

جاء ذلك خلال مشاركته، الأحد، في مهرجان انتخابي نظمه حزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة.

وفي تصريحات أدلى بها خلال الفعالية الانتخابية التي أقيمت في "حديقة الشعب"، تطرق أردوغان إلى الخدمات التي قدمتها حكومته وبلديات حزبه، للعاصمة خلال السنوات الـ 21 الماضية.

وشدد على أن أنقرة ستتحول إلى مركز لخطوط القطارات السريعة، بفعل الخطوط التي تملكها وعقب استكمال المشاريع الحالية أيضاً.

وطالب أنصار حزبه "العدالة والتنمية" بتكثيف فعالياتهم الانتخابية.

كما انتقد أردوغان "تقاعس" بلديات المعارضة في كلّ من أنقرة وإسطنبول وإزمير، كبرى المدن التركية، عن تقديم الخدمات الأساسية لسكان تلك المدن، رغم إداراتها لها منذ قرابة 4 أعوام.

وتتجه تركيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 14 مايو/ أيار المقبل.