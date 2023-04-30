تشاوش أوغلو: تركيا أمل السلام للحرب في أوكرانيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، السبت، إن تركيا هي أمل السلام للحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف تشاوش أوغلو، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن "تركيا استطاعت مع الأمم المتحدة إبرام اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود، ومنعت وقوع أزمة غذاء عالمية".

وتطرق إلى الجهود التي بذلتها أنقرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بهدف إيجاد حل للأزمة ولوقف إطلاق النار.

وأوضح وزير الخارجية التركي أنه بعد عقد تركيا أول اجتماع بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في ولاية أنطاليا، استطاعت أيضاً من عقد اجتماع آخر في إسطنبول، ضم وفدين من البلدين.

وشدد على النجاح الذي حققته تركيا في تأمين إبرام اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة.

كما لفت إلى دور تركيا في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

واختتم تشاوش أوغلو تغريدته بتأكيد حرص تركيا على تنفيذ كافة بنود اتفاقية مونترو للمضائق البحرية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

وفي 22 يوليو/ تموز 2022، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

ويوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود 60 يوماً.

في المقابل، كشف وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، عبر توتير، عن تمديد الاتفاقية 120 يوماً.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "نتيجة لمفاوضاتنا مع الجانبين (الروسي والأوكراني)، ضمنا تمديد مدة الاتفاقية"، دون تحديد مدة معينة.