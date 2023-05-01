أردوغان يكشف عن اسم المقاتلة التركية الوطنية

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، عن اسم المقاتلة التركية الوطنية "قآن".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل "قرن المستقبل" للتعريف بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية.

وأوضح أردوغان أن زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي هو صاحب فكرة تسمية المقاتلة الوطنية "قآن".

وقال أردوغان في هذه المناسبة: "نعيش يوماً مشهوداً في تاريخ الدفاع والطيران التركي".

وأضاف قائلا: "لا ولن نترك متنفسا لأي من التنظيمات الإرهابية الدموية سواء "داعش" أو "بي كي كي" أو "واي بي جي" أو "بي واي دي".

وأشار إلى أن المقاتلة المحلية "قآن" ستستكمل اختباراتها خلال عدة أعوام لتنضم بعدها بأدائها العالي إلى ترسانة القوات الجوية التركية.

وأردف: "تركيا ستكون واحدة من 5 دول تنتج هذا النوع من الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس في العالم".

وشدد أردوغان أن "السلام والعدل والحق سيترسخ في المنطقة والعالم كلما تعززت قوة تركيا".

وأكد أن الطائرة المحلية "حُر جت" ستنضم في القريب العاجل إلى أسطول القوات الجوية وستكون بين الطائرات على ظهر سفينة "تي جي سي أناضول" الحربية.

وبيّن أن "حُر جت" ستحل محل مقاتلات "أف-16" بشكل جزئي من خلال تزويدها بالأسلحة والرادارات المحلية.

ولفت أن طائرة "حُر قوش" التي بدأت تركيا بتصنيعها لصالح الدول الصديقة والشقيقة باتت علامة دولية، مؤكداً تسليم الدفعات الأولى منها قريبًا إلى النيجر وتشاد.

وأشار أن الطائرة التركية المقاتلة المسيرة "عنقاء-3" ستقوم بأول تحليق لها خلال الأيام المقبلة.

122 مليار دولار احتياط النقد الأجنبي

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الرئيس أردوغان، أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي يبلغ حاليًا 122 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة السابعة لنقابة الموظفين الحكوميين.

وتطرق في خطابه إلى الوضع المعيشي العام للمواطنين، مبيناً أن حكومته ستعيد النظر في رواتب المتقاعدين ممن يتقاضون أكثر من 7500 ليرة تركية بعد الانتخابات المقبلة، بهدف تحسينها أكثر.

وكانت الحكومة التركية رفعت في الآونة الأخيرة أجور كافة المتقاعدين ممن كانوا يتقاضون رواتب دون 7500 ليرة، فيما لم تشمل الزيادة من كانوا يتقاضون فوق هذا الحد.

وصرح أردوغان أن حكومته ستجري زيادة على رواتب الموظفين في يوليو/ تموز المقبل، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح للتضخم بسحق دخل الموظفين.

وأكد أن حكومته تستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الارتفاع المفاجئ لأسعار إيجارات المنازل في المدن الكبرى خاصة بعد زلزال 6 فبراير/شباط الماضي.

وتابع قائلاً: "بالتأكيد سنحل مشكلة ارتفاع أسعار إيجارات المنازل عن طريق إنتاج المزيد من البيوت عبر مؤسسة الإسكان الجماعي".