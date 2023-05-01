أعلنت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، استكمال عمليات إجلاء المواطنين الأتراك من السودان بسبب الاشتباكات، بعد أن انطلقت في 23 أبريل/ نيسان الحالي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "أكثر من 1700 مواطن تركي تم إجلاؤهم بأمان من السودان".

وأعربت الوزارة عن قلقها من الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المستمرة منذ 15 أبريل/ نيسان في السودان.

وأشار البيان إلى القلق من استمرار الاشتباكات وزيادة الخسائر بين صفوف المدنيين على الرغم من جميع المبادرات الدولية، وقالت الوزارة: "الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو ومسؤولون آخرون على اتصال وثيق بنظرائهم السودانيين منذ بداية الأحداث، ودعوا إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار".

وذكرت: "كما تقوم بلادنا بالعديد من المبادرات من أجل الحل السلمي للمسألة وتعبئة جميع أنواع الوسائل الدبلوماسية لمنع المزيد من إراقة الدماء أشقائنا في السودان، واليوم اكتملت عمليات الإجلاء التي بدأناها في 23 أبريل 2023 لضمان عودة مواطنينا من السودان، تم خلالها استخدام خيارات الطرق البرية والبحرية والجوية".

وأكد البيان تواصل إجراءات تبادل كوادر مستشفى نيالا السوداني- التركي، الذي يتم تشغيله بالاشتراك مع وزارة الصحة التركية.

وأعرب عن شكر تركيا لجميع الدول التي ساهمت في عمليات الإجلاء على رأسها أثيوبيا ومصر والسودان والسعودية.

إجلاء رعايا 22 بلداً من السودان

في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الاثنين، إن تركيا أجلت من السودان ألفاً و763 مواطناً تركياً إلى جانب 298 شخصاً من 22 بلدا آخر.

وأفاد تشاوش أوغلو في حفل افتتاح محطة لخدمات الطوارئ الطبية ومهبط لمروحيات الإسعاف بولاية أنطاليا، إن تركيا مدت يد العون لكل من طلب مساعدتها في السودان.

وأضاف: "نقلنا مواطني الدول الأجنبية من إسطنبول إلى بلدانهم، أشكر السودان والسعودية وإثيوبيا ومصر على دعمهم".

وفي ذات السياق، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن طائرة تابعة للقوات المسلحة التركية كانت تعرضت لإطلاق نار في السودان عادت الأحد إلى البلاد عقب اتخاذ التدابير اللازمة.

وأفاد أقار في معرض رده على أسئلة خلال برنامج تلفزيوني، "حطت إحدى طائراتنا من طراز سي-130 في مطار وادي سيدنا شمالي الخرطوم، وأثناء هبوط طائرتنا الثانية حصل إطلاق نار خفيف، رغم ذلك حطت الطائرة بشكل آمن".

وأوضح أنه بعد اتخاذ التدابير اللازمة عادت الطائرة، الأحد، إلى تركيا، لافتا أن كافة الطائرات المكلفة بعمليات الإجلاء أكملت مهامها وعادت إلى البلاد.

وتابع: "قمنا عبر طائراتنا بإجلاء 479 من مواطنينا"، مشيراً إلى أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية لإجلاء المواطنين من السودان.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.