نائب وزير الخارجية التركي يجري زيارة رسمية إلى إثيوبيا

يجري نائب وزير الخارجية التركي، براق أقتشابار، زيارة عمل إلى إثيوبيا بين 1- 4 مايو/ أيار الجاري.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الاثنين، أن أقتشابار سيتوجه إلى أديس أبابا لإجراء مباحثات مع مسؤولي إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.

وأضاف البيان أن المسؤول التركي سيتناول مع المسؤولين الإثيوبيين، عمليات إجلاء المواطنين الأتراك من السودان عبر إثيوبيا، والعلاقات الثنائية بين أنقرة وأديس أبابا، إلى جانب التطورات الإقليمية.

وفي مباحثاته مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي، سيناقش أقتشابار القرارات المتخذة خلال القمة الشراكة التركية الإفريقية الثالثة، والمستوى الذي تم التوصل إليه في المشاريع المشتركة.

ومن المقرر أن تتركز المباحثات التركية الإفريقية أيضاً على جهود تحقيق السلام والاستقرار في القارة السمراء، وسبل التعاون بين أنقرة وإفريقيا.